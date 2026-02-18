F1: Vettel descarta regresso, pisca o olho a colaboração com Verstappen e aposta em Russell

Sebastian Vettel foi muitas vezes ligado a um potencial regresso à F1, quer como piloto, quer como dirigente. No entanto, o alemão afastou a hipótese de regressar à Fórmula 1, mas admitiu interesse numa eventual participação em corridas de resistência, possivelmente ao lado de Max Verstappen.

Vettel foi apontado como possível sucessor de Helmut Marko na Red Bull, cenário que negou, explicando que apenas existiram conversas informais e que a estrutura da equipa foi, entretanto, reorganizada. O alemão também não demonstra entusiasmo por um regresso a tempo inteiro às corridas, sobretudo devido às exigências do calendário.

“Foi claro que o Helmut não podia ser substituído na Red Bull. Tivemos conversas informais, mas a equipa reestruturou-se”, afirmou Sebastian Vettel à Servus TV. “Fisicamente ainda conseguiria pilotar, mas fazer uma temporada inteira e todas as reuniões… não sei”, acrescentou.

Em alternativa, Vettel considera mais plausível competir em provas de endurance, tendo já discutido no passado a hipótese de partilhar um carro com Verstappen nas 24 Horas de Le Mans.

“Mantenho contacto regular com o Max, e falámos há alguns anos sobre a possibilidade de corrermos juntos em Le Mans, caso a oportunidade surja.”, revelou sobre Max Verstappen.

Quanto ao campeonato de 2026, o tetracampeão mundial acredita que George Russell poderá ser o principal candidato ao título com a Mercedes.

“Pessoalmente, apostaria no George porque confio nele”, disse Vettel. “É um piloto muito inteligente e sei que trabalha muito e durante muito tempo para se aperfeiçoar. E é tão inteligente que compreende exatamente qual o contributo que pode dar como piloto para realmente fazer a diferença. Há várias pessoas capazes disso. Mas, se falarmos da situação atual, a minha intuição diz-me que o George será o mais bem-sucedido na sua parceria com a Mercedes este ano.”, concluiu Sebastian Vettel à mesma estação.