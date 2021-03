F1: Vettel começou com o pé esquerdo

19º melhor registo e 19º na tabela de voltas realizadas nos dois primeiros dias de testes é o que tem Sebastian Vettel, novo piloto da Aston Martin, que viu a caixa de velocidades Mercedes do seu AMR21 partir no sábado, permitindo-lhe até aqui apenas 51 voltas.

Como se percebe, o início de vida de Vettel com a Aston Martin tem sido ‘gaguejante’.

Instalar-se numa nova equipa já é um bom desafio, e ainda ter problemas como a caixa de velocidades partir, é mau, logo num ano em que só há três dias de testes. As perspetivas não são boas para Vettel, mas esperemos que a tarde de hoje corra bem de modo a ‘recuperar’ alguma coisa.

O tetracampeão do mundo permanece pragmático sobre a situação, mas o seu novo chefe, Otmar Szafnauer admite que Vettel precisa de tempo no carro, não só para se habituar ao funcionamento do AMR21, mas também para se familiarizar o novo ambiente.

Ainda há tempo para recuperar, claro, mas Vettel precisará de toda a sua experiência: “É uma longa época e tenho a certeza que vai correr tudo bem”, disse Vettel no final do dia 2.