F1: Verstappen volta a ameaçar a saída se as mudanças propostas para 2027 não avançarem

Max Verstappen voltou a ameaçar abandonar a Fórmula 1 caso as alterações propostas ao regulamento das unidades motrizes não avancem, classificando a situação atual como “mentalmente impossível de suportar”. O piloto da Red Bull fez estas declarações após qualificar em sexto lugar para o Grande Prémio do Canadá de 2026.

A temporada de 2026 tem sido marcada por dificuldades para Verstappen e a sua equipa, com os novos regulamentos a limitarem o instinto do tetracampeão. As especulações sobre o futuro de Verstappen na F1 têm crescido, com o piloto a procurar emoções noutras modalidades do automobilismo, com uma participação brilhante nas 24h de Nurburgring, apesar do resultado desapontante, motivado por uma falha técnica.

Num sábado, numa entrevista ao De Telegraaf, Verstappen confirmou a sua participação na temporada de 2027. Contudo, a sua continuidade a longo prazo parece estar dependente da concretização das alterações regulamentares previstas, que incluem uma redistribuição da potência para uma divisão de 60-40 a favor do motor de combustão interna.

“Bem, se ficar assim, vai ser um ano longo para o próximo, o que não quero” disse Verstappen. “Posso dizer-vos, se ficar assim, é simplesmente impossível de suportar mentalmente.”

“Há muitas outras coisas divertidas por aí. Fiquemos pelo lado positivo. Acho que ainda estamos a trabalhar para que essas mudanças aconteçam e, claro, algumas pessoas que neste momento têm alguma vantagem vão tentar dificultar as coisas, mas se a FIA for firme, e também do lado da FOM, eles precisam simplesmente de o fazer. Seria melhor para o desporto como um todo.”

Verstappen já venceu quatro títulos. O próprio já disse que os recordes pouco lhe interessam. E depois da amostra que teve em Nurburgring, terá chegado à conclusão que não precisa da F1 para se divertir e competir ao mais alto nível. Claro, a F1 é o topo. Mas para quem já conquistou o topo, se a vista não for apelativa, há um mundo a descobrir. GT3, Hypercars poderão ser portas escancaradas para o neerlandês que move consigo uma legião de fãs e um interesse de milhões.

Foto: MPSA