F1: Verstappen sem cláusula para sair por causa da Honda

De acordo com Christian Horner, Max Verstappen não tem qualquer cláusula no seu contrato com a Red Bull que lhe permita rescindir antecipadamente devido à anunciada saída da Honda, no final de 2021. É verdade que Helmut Marko disse à Autobild que o holandês poderia sair mais cedo se a equipa não lhe pudesse fornecer um “motor competitivo”, mas Horner desmente essa cláusula: “Não existe tal cláusula no seu contrato. Os contratos entre o piloto e a equipa são privados, mas não existe nenhuma cláusula relacionada com motores no contrato do Max”, começou por dizer Horner à ServusTV. “Ele sente-se bem na nossa equipa e acredita no programa da Honda. Ele sabe que a Honda antecipou o motor de 2022 para 2021 e isso é encorajador. Daremos mais um passo em frente no próximo ano e ele está entusiasmado com isso. Para além de que tem ainda um longo caminho a percorrer até 2022”.

É verdade que falta muito, e até lá as coisas podem mudar, mas a verdade é que o tempo passa e Verstappen não vê a Red Bull arranjar um ‘package’ suficientemente competitivo para ele ‘fazer o resto’. Contudo, se a Renault continuar a melhorar, talvez seja suficiente. Mas até lá, quem sabe o que pode acontecer…