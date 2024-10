F1, Verstappen reflete sobre as penalizações: “Talvez beber alguma coisa na paragem nas boxes”

Quando questionado sobre as duas penalizações de 10 segundos que recebeu no Grande Prémio da Cidade do México pelas suas disputas intensas com Lando Norris, Max Verstappen limitou-se a mostrar-se indiferente, como se nada de mais tivesse acontecido…

Logo no início da corrida, Verstappen tomou a liderança de Carlos Sainz, o homem da pole position, mas depressa foi ultrapassado pelo piloto da Ferrari, na nona volta, após o Safety Car, enquanto Norris surgia logo atrás para desafiar Verstappen pela segunda posição.

O britânico tentou uma ousada ultrapassagem na Curva 4, mas Verstappen forçou-o a cortar pela relva.

A tensão aumentou na Curva 8, onde ambos saíram de pista, abrindo espaço para Charles Leclerc os passar.

A primeira penalização de 10 segundos veio pela manobra sobre Norris na Curva 4, e pouco depois Verstappen recebeu mais 10 segundos por ganhar vantagem ao sair da pista na Curva 8. Ao totalizar 20 segundos de penalização, o piloto da Red Bull cumpriu a sanção durante uma paragem nas boxes, caindo várias posições, mas ainda assim conseguiu recuperar para terminar em sexto.

Já Norris, terminou a corrida em segundo, reduzindo a vantagem de Verstappen no campeonato para 47 pontos.

Questionado sobre as penalizações após a corrida, Verstappen sugeriu que elas não eram o seu principal problema, como explicou: “No final do dia, se concordamos ou não, não importa, porque as penalizações são dadas.

Honestamente, esse também não foi o meu maior problema na corrida, o meu maior problema foi o facto de não termos tido ritmo. Lutámos muito com os pneus, não conseguimos atacar e não consegui seguir a Ferrari e a McLaren.”

Questionado sobre se a falta de ritmo foi uma surpresa, o piloto de 27 anos acrescentou: “Eu sabia que ia ser difícil. Nunca me senti bem, por isso, sim, sabia que ia ser muito difícil mantê-los atrás.”

E em termos de se ele pretende fazer algo diferente na próxima vez depois de receber penalizações por suas manobras face a Norris no México, Verstappen brincou: “Talvez beber alguma coisa na paragem nas boxes! O motor esteve desligado durante 20 segundos, por isso tive tempo suficiente”. Enquanto Verstappen ainda lidera a classificação dos pilotos, o resultado no México significa que a Ferrari ultrapassou a Red Bull pelo segundo lugar no campeonato de construtores, faltando mais quatro corridas.