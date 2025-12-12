F1, Verstappen presta tributo a Lambiase após “ano emocional” na Red Bull

Piloto holandês elogia engenheiro de corrida após final de época em Abu Dhabi

Max Verstappen prestou homenagem ao seu engenheiro de corrida de longa data, Gianpiero Lambiase, no encerramento da época 2025, afirmando estar “muito orgulhoso” de trabalhar com um colega que enfrentou um “ano emocional” cheio de altos e baixos.

Lambiase, conhecido como GP, tem sido o engenheiro de corrida de Verstappen desde que o quatro vezes campeão mundial chegou à Red Bull em 2016, significando que o par vivenciou muitos momentos memoráveis e desafios ao longo de nove épocas juntos. A série de títulos consecutivos terminou na final de Abu Dhabi 2025, quando Lando Norris, da McLaren, conquistou o seu primeiro campeonato mundial por apenas dois pontos, apesar de Verstappen ter vencido a sua oitava corrida da época.

Momento emocional no final da corrida

Após a bandeira de xadrez, Lambiase dirigiu-se emocionadamente a Verstappen: “Max, deste tudo — podes estar orgulhoso disso, colega. Mantém a cabeça erguida”. Verstappen respondeu com otimismo: “Mostramos a eles uma última vez quem é o patrão! Parabéns rapazes, que regresso na nossa segunda metade da época. Podemos estar realmente, realmente orgulhosos disso, então não sejam muito desapontados. Eu definitivamente não estou desapontado. Estou realmente orgulhoso de todos por nunca desistirem”.

Relação que ultrapassa o profissionalismo

Refletindo sobre o significado da relação com Lambiase após uma época turbulenta, Verstappen explicou que, apesar dos resultados desapontantes, a conexão pessoal foi crucial. “Tem sido um ano emocional”, afirmou o holandês de 28 anos. “Esquece os resultados deste ano. Também não quero entrar muito em detalhe, mas tem sido difícil. Mas estou muito feliz por poder trabalhar com alguém tão apaixonado. Obviamente, é meu engenheiro de corrida, mas vejo-o como meu amigo”.

Verstappen sublinhou a dedicação de Lambiase ao longo de épocas de elevadas conquistas e momentos difíceis, garantindo estar “realmente orgulhoso de trabalhar com alguém tão bom — um exemplo apropriado de alguém que nunca desistiu esta época, mesmo durante os tempos difíceis”.

