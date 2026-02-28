F1: Verstappen preocupado com preços no karting e aponta simracing como solução

Os custos da competição automóvel sempre foram um tema sensível, pois são inúmeras as histórias de talentos que ficaram impedidos de fazer a carreira que todos perspetivavam, por falta de meios. Essa realidade é transversal a todos os escalões e os karts não são excessão. Max Verstappen está a atento a isso e muito do trabalho que tem desenvolvido fora de pista está associado a uma vontade de permitir que mais pessoas possam chegar mais longe no motorsport

Verstappen explicou que o seu envolvimento na Team Redline nasceu de uma preocupação crescente com os custos do karting moderno. Para o tetracampeão mundial de Fórmula 1, a escalada financeira nas categorias de base está a afastar jovens talentos, tornando o sim racing uma alternativa credível para construir carreiras profissionais no desporto automóvel.

Simracing pode ser via alternativa

Durante uma entrevista ao podcast Up to Speed, gravada nos testes do Bahrein, o neerlandês abordou a importância de criar novas portas de entrada no automobilismo.

Na sua perspetiva, o karting — tradicional primeiro degrau rumo à Fórmula 1 — tornou-se excessivamente oneroso, elevando a fasquia financeira ao ponto de excluir jovens com talento, mas sem recursos. O simulador surge, assim, como uma via paralela capaz de ensinar processos, disciplina e profissionalismo antes mesmo de um piloto se sentar num carro real.

Mais do que formar futuros pilotos de Fórmula 1, Verstappen pretende criar oportunidades sustentáveis em categorias como GT e resistência, onde existem hoje programas oficiais de construtores e carreiras profissionais estáveis. Cita como exemplo o caso de Chris Lulham, que iniciou percurso no karting, viu o caminho fechar-se por falta de meios e acabou por chegar aos GT3 através do sim racing.

O piloto da Red Bull sublinha que o objetivo é estruturar um modelo que permita aos jovens aprenderem a funcionar como profissionais — mesmo a partir de casa — antes de transitarem para competições reais.

No podcast Up to Speed, Verstappen afirmou:

“O karting hoje em dia tornou-se muito caro, mesmo comparando com a altura em que eu competia. É inegável que há muitas pessoas com muito dinheiro envolvidas. E eu faria o mesmo se tivesse um filho ou filha a correr: quer-se o melhor material. Quando há dinheiro, os preços sobem. E quem não tem essas possibilidades, acaba por ficar de fora ou não recebe as oportunidades certas. As pessoas desistem.”

Sobre o papel do simulador, explicou:

“Vejo muitos miúdos a tentar construir uma carreira através do sim racing. Todos sonham correr na vida real. Tive uma história semelhante com o meu piloto, Chris Lulham, que agora está nos GT3. Ele fez karting e teve bons resultados, mas foi aí que a estrada terminou.”

E concluiu com o objetivo do projeto:

“Quero criar essa oportunidade. Chegar à Fórmula 1 é muito difícil, mesmo sendo o melhor piloto de karting. Mas quero dar-lhes uma carreira, a possibilidade de serem pilotos oficiais numa categoria de resistência. O endurance é fantástico hoje em dia, com tantos construtores e grandes plataformas. Quero dar a oportunidade, através do sim racing, de aprenderem a ser profissionais antes de entrarem no mundo real.”