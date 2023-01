F1: Verstappen pode melhorar como piloto? “Sim, claro que pode”, responde Paul Monaghan | AutoSport

Max Verstappen conquistou o segundo título mundial de Fórmula 1 consecutivo depois de uma época em que bateu vários recordes e deixou os adversários muito atrás de si. Vive a melhor fase da sua carreira e, juntamente com o bom trabalho da sua equipa, a Red Bull, pode estar no início de uma era de domínio, como esteve Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou Michael Schumacher antes dele. No entanto, o engenheiro chefe da Red Bull, Paul Monaghan, pensa que o piloto neerlandês ainda pode melhorar, o que a bem da verdade, podem não ser boas notícias para os seus adversários.

“Se analisarmos o seu historial ao longo das últimas temporadas em que esteve connosco, é espantoso”, começou por dizer Monaghan. “Não conseguiria isso se não fosse um piloto excecional. E poderá ele melhorar? Sim, claro que pode”. O responsável da Red Bull acrescentou que “há áreas em que pode melhorar um pouco. Vai procurar dentro de si mesmo e pensar o que poderia fazer melhor durante a temporada, e cabe-nos a nós dar-lhe um carro para demonstrar essas capacidades”.

A base de trabalho da Red Bull para 2023 é o carro do ano passado, que nas mãos de Max Verstappen foi na maior parte da época imbatível. Apesar de verem o seu tempo de desenvolvimento “cortado” em resultado da sanção da FIA, na equipa austríaca acredita-se que muito do trabalho está bem adiantado com o que ficou demonstrado em 2022. E se acreditarmos nas palavras de Monaghan – quando diz que “Max é extremamente dotado tecnicamente. […] Sabe do que está a falar dentro do carro, e sabe o que quer” – as equipas adversárias terão muito trabalho pela frente durante a época que se aproxima.