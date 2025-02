F1, Verstappen enfrenta pressão de Russell e Norris: rivalidade aquece para 2025

Max Verstappen sob fogo cruzado: Russell e Norris prometem não ceder em 2025

Max Verstappen diz que não pretende voltar a envolver-se com George Russell na sequência do desaguisado entre ambos no ano passado, mas Lando Norris também já deixou claro que aprendeu com tudo o que sucedeu entre ambos no ano passado e vai atuar de acordo com isso.

Como se percebe, a polémica em torno do estilo agressivo de Max Verstappen em pista continua a fazer ondas na Fórmula 1, com George Russell e Lando Norris a manifestarem publicamente a sua frustração com o comportamento do tetracampeão mundial. Mesmo após garantir o seu quarto título consecutivo em 2024, o neerlandês parece ter deixado marcas nos seus principais concorrentes, que entram na temporada de 2025 sem vontade de fazer as pazes.

George Russell, da Mercedes, reabriu a discussão ao admitir que não falou com Verstappen durante a pausa de inverno e que não pretende fazê-lo tão cedo. “Obviamente, senti que as coisas saíram da linha no ano passado. Deixei bem claro que não vou aceitar isso,” afirmou o britânico, referindo-se ao incidente na qualificação para o GP do Qatar que gerou grande tensão entre ambos.

No entanto, Verstappen recusa-se a prolongar a polémica: “Honestamente, não tenho intenção de continuar com qualquer tipo de luta em fevereiro. Estou a aproveitar o meu tempo longe da Fórmula 1 e a preparar-me para a época. Não tenho nada a dizer sobre esse assunto.”

Mas a tensão não fica por aqui, pois o vice-campeão de 2024, Lando Norris, também não escondeu a sua impaciência com o estilo de condução agressivo de Verstappen. O britânico da McLaren deixou claro que não vai facilitar: “Preciso de mostrar-lhe que não lhe vou ceder posições de livre vontade.”

A rivalidade entre Norris e Verstappen intensificou-se na reta final da temporada passada, quando ambos lutaram intensamente por vitórias. Agora, com a McLaren a mostrar-se cada vez mais competitiva, a batalha promete continuar acesa em 2025.

Apesar da pressão crescente dos seus adversários, Verstappen mantém-se inabalável: “Prefiro concentrar-me apenas em mim próprio, só isso posso controlar e é o que farei. Não penso nos meus rivais, apenas vivo a minha vida. É a única coisa que posso dizer…”

Com Russell e Norris prontos para desafiar a hegemonia do neerlandês e o próprio Verstappen a não demonstrar qualquer intenção de mudar o seu estilo, a temporada de 2025 promete ser uma das mais emocionantes e intensas dos últimos anos. As rivalidades estão ao rubro, e a expectativa é alta para ver como os confrontos dentro e fora da pista irão desenrolar-se.

FOTO MPSA Philippe Nanchino