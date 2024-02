F1: Verstappen e Perez falam sobre o ‘caso’ Horner | AutoSport

Como seria de esperar, a imprensa não perdeu a oportunidade de confrontar Max Verstappen e Sergio Perez relativamente ao que se está a passar com Christian Horner, que é investigado devido a alegado “comportamento impróprio”. O inglês esteve na apresentação, fez as honras da casa, com a maior das naturalidades, cada coisa a seu tempo, recordou o seu percurso, já que na apresentação foi recordada a história da equipa que cumpre este ano a sua 20ª temporada na F1, e Verstappen e Perez falaram sobre o caso. Verstappen nega divergências na equipa: “tudo como dantes, posso garantir isso. Não sei quem gosta de escrever essas coisas, mas para mim é o Christian de sempre” e questionado se a investigação de Horner era uma distração: “na parte que me toca estou totalmente focado em preparar-me para a época que aí vem”, e Perez afina pelo mesmo diapasão: “Acho que só queremos correr. Somos uma equipa de F1, o ideal é manter a equipa unida e focar apenas nas corridas. Sabemos que Christian (Horner) é um membro-chave da nossa organização, obviamente que se passam coisas, mas o mais importante é que permaneçamos juntos como equipa.”

