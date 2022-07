F1, Verstappen diz que Pérez é o melhor colega de equipa que já teve | AutoSport

Max Verstappen descreveu a relação que tem com Sergio Pérez como a “melhor” que alguma vez teve com um colega de equipa durante a sua carreira. Pérez é o quinto colega de equipa de Verstappen na Fórmula 1.

O neerlandês começou a carreira lado-a-lado com Carlos Sainz na Toro Rosso, um ano mais tarde mudou-se para a Red Bull e teve como colega de equipa Daniel Ricciardo, após a partida do australiano para a Renault, teve por um curto período de tempo Pierre Gasly e Alex Albon ao seu lado.

Sergio Pérez assinou contrato com a Red Bull no final de 2020, ficando com o lugar de Albon, e renovou este ano com a equipa até, pelo menos, 2024.

Max Verstappen afirma ter ganho muita maturidade com o decorrer dos anos e que isso se estampa na sua relação com o atual colega de equipa: “Comecei muito jovem na Fórmula 1 e tive, penso eu, também uma relação muito boa com o Daniel [Ricciardo]”, disse Verstappen, citado pelo jornal britânico Express: “Mas na altura eu tinha apenas 18, 19 anos e penso que onde estou agora como pessoa é completamente diferente”.

“Por isso eu diria que o que tenho agora com o ‘Checo’ é definitivamente melhor, só porque amadureci muito, e penso que isso também ajuda muito na forma como nos dirigimos um ao outro”, afirma o neerlandês.

Após a vitória de Pérez no Mónaco, momento em que foi anunciada a sua renovação de contrato, ambos foram questionados pelos media se iria existir uma rivalidade interna.

Pérez e Verstappen responderam convictamente de que a sua amizade não iria mudar.

“Porque haveria de mudar?”, questionou o campeão do mundo em título.

“Trabalhamos muito bem como equipa. Tentamos sempre otimizar o carro e trabalhar para a equipa e sabemos aceitar quando alguém faz um bom trabalho ou faz um trabalho melhor e penso que isso é muito importante porque é assim que se respeita um ao outro”, completou Verstappen.

Eduardo Moreira