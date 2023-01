F1: Verstappen considera que Pirelli pode fazer mais com o desenvolvimento dos pneus | AutoSport

Max Verstappen acredita que a falta de mais fornecedores de pneus na Fórmula 1 tem deixado a Pirelli mais ‘relaxada’ no seu desenvolvimento. O piloto neerlandês, em declarações à Viaplay, diz que apesar do custo no desenvolvimento dos novos pneus, seria melhor para a Fórmula 1 que houvesse mais do que um fornecedor exclusivo.

“Naturalmente, quando há uma guerra de pneus, vão ao extremo e forçam o que têm em termos de recursos”, explicou o piloto da Red Bull. “Quando não há essa guerra, as coisas acontecem com mais calma. Ainda custa muito dinheiro, não me interpretem mal, mas não precisam de encontrar mais dois ou três décimos”.

Um tema que normalmente é muito debatido durante a época, quando há corridas em condições de chuva, é a capacidade dos pneus para esse tipo de condições, apesar de os testes com piso molhado serem em menor número. Verstappen disse que é preciso “trabalhar com eles [Pirelli] para encontrar pneus melhores e penso que isso irá realmente melhorar os tempos em corridas com piso molhado”. O piloto diz querer “ajudar porque estão há muito tempo [na F1] e porque investiram muito, além de serem uma grande marca, mas nós podemos fazer melhor”, concluiu.