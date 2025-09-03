F1: Verstappen aconselha Norris: “precisa de continuar a trabalhar arduamente e a tentar vencer”

Max Verstappen, o atual campeão mundial de Fórmula 1, ofereceu palavras de encorajamento a Lando Norris, sublinhando a importância da resiliência e do foco para o jovem piloto da McLaren. Após o abandono forçado de Norris no Grande Prémio dos Países Baixos, devido a um problema mecânico, Verstappen enfatizou que é crucial superar a desilusão e continuar a “trabalhar arduamente” para manter vivas as esperanças de conquistar o título desta temporada.

A intensa batalha interna na McLaren e o incidente em Zandvoort

Lando Norris e o seu colega de equipa na McLaren, Oscar Piastri, têm sido protagonistas de uma intensa e renhida batalha pelo Campeonato de Pilotos ao longo de toda a temporada. Com uma diferença de apenas nove pontos a separá-los antes do fim de semana em Zandvoort, a expetativa era elevada. Contudo, a sorte virou-se contra Norris nas voltas finais da corrida de domingo, quando um problema mecânico o forçou a abandonar a prova.

Com esta ocorrência e a sétima vitória da temporada de Piastri, Norris vê agora a sua desvantagem para o rival de equipa aumentar para 34 pontos, com apenas nove corridas ainda por disputar até ao final do campeonato.

A perspetiva de Verstappen

Questionado sobre a facilidade de recuperar de contratempos em batalhas pelo título, Verstappen, que travou uma épica e memorável luta com Lewis Hamilton em 2021, partilhou a sua experiência e filosofia. Durante essa temporada, o piloto neerlandês sofreu um furo a alta velocidade em Baku quando liderava e não pontuou em Silverstone e Monza após colisões com Hamilton.

“É algo que está fora do seu controlo. Por isso, só precisa de continuar a trabalhar arduamente, continuar a tentar vencer”, afirmou Verstappen. “É tão simples quanto isso. Especialmente quando são colegas de equipa, têm o mesmo carro, as mesmas oportunidades. É provavelmente um pouco mais complicado do que quando são duas equipas diferentes, mas ainda faltam muitas corridas e pode ver-se que as coisas podem mudar.”

O bicampeão mundial acrescentou, com o seu habitual pragmatismo: “Não sabe se terá uma avaria mecânica ou não, está fora do seu controlo. Portanto, sim, não é o ideal, mas há corridas suficientes para dar a volta por cima ou não, e o tempo o dirá.”

A cautela de Piastri: a vantagem não é confortável

Embora Oscar Piastri ainda não tenha abandonado uma corrida esta temporada, terminando todos os 15 Grandes Prémios nos pontos, o australiano teve o seu próprio revés na corrida de abertura, na sua terra natal, após um pião à chuva. Apesar da vantagem atual no campeonato, Piastri mantém-se cauteloso e acredita que nada está garantido na imprevisível Fórmula 1.

“Preciso de continuar a lutar e tentar vencer”, disse Piastri. “Não diria que é uma margem muito confortável, como vimos hoje, pode mudar com um abandono muito, muito rapidamente, por isso, a esta distância do final do ano, não é uma diferença confortável.” A sua perspetiva reflete a volatilidade do desporto e a necessidade de manter a concentração até à última bandeira de xadrez.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA