F1: Vermelho Ferrari, agora com Lewis Hamilton

A Scuderia Ferrari HP apresentou um esquema de cores alterado para o seu SF-25, no primeiro ano em que recebe Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo. A equipa que terminou em segundo lugar com 652 pontos, irá tentar este ano roubar o título à McLaren. Hamilton junta-se a Charles Leclerc, uma dupla de pilotos de sonho.

