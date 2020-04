F1: Ventilador da Mercedes disponível para todos

A Mercedes disponibilizou os desenhos do seu novo dispositivo ventilação, criado em parceria com a University College London.

A criação do Continuous Positive Airway Pressure (CPAP – via aérea de pressão positiva contínua) foi uma das provas de como a tecnologia pode desenvolver-se a um ritmo tremendo, quando todos procuram as mesmas soluções. A pandemia que o mundo enfrenta tem colocado os serviços de saúde à prova como nunca e a falta de meios tem sido um dos problemas encontrados. A Mercedes e a UCL desenvolveram um sistema não invasivo de ventilação para doentes afetados em pouco menos de uma semana.

O dispositivo foi testado e avaliado, sendo que o governo britânico já encomendou 10 mil unidades. A fábrica da Mercedes em Brixworth tem capacidade para produzir mil por dia, com 40 máquinas que normalmente ajudam na produção de pistões e turbos, a serem usados para a fabricação do CPAP.

A Mercedes decidiu disponibilizar as informações sobre como desenvolver o produto, permitindo que os sistemas de saúde de todo o mundo forneçam suporte respiratório para pacientes com Covid-19.

Governos, fabricantes relevantes da indústria, académicos e especialistas em saúde podem solicitar acesso aos projetos para garantir o controlo de qualidade na fabricação.

Andy Cowell, diretor da HPP Mercedes-AMG, disse: “Desde que o projeto foi anunciado, recebemos um número incrível de consultas sobre o dispositivo CPAP de todo o mundo. A disponibilização aberta das especificações do projeto e fabricação permitirá que empresas de todo o mundo produzam esses dispositivos a alta velocidade e em escala para apoiar a resposta global ao Covid-19″.