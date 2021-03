F1: Venda do McLaren Technology Centre pode avançar

A venda do MTC já estava nos planos desde o ano passado, com a pandemia a complicar a vida à McLaren, que passou por momentos aflitivos, sem garantia de que haveria fundo de maneio a médio prazo, recebendo um empréstimo do governo do Bahrein antes do arranque da época. A estrutura pretende aliviar mais a situação com a venda da imponente estrutura.

A empresa TPG (Texas Pacific Group, uma empresa de investimento global com sede em São Francisco) está alegadamente em conversações sobre a compra do MTC. De acordo com o Daily Mail, a equipa procura vender o MTC numa base de venda com leaseback (refere-se a uma transação financeira, através da qual, uma empresa vende e contrata um novo leasing relativo a esse mesmo ativo. Basicamente, continua a poder utilizar esse ativo, apesar de já não ter a sua posse), após sofrer um prejuízo de £71,4 milhões em 2019. Um acordo permitiria à McLaren continuar a trabalhar a partir do local.

A impressionante sede da equipa poderá render até £180 milhões, de acordo com relatórios.