F1: Vencedor de Le Mans, Ryo Hirakawa é escolhido pela McLaren para piloto de reserva | AutoSport

Durante o Grande Prémio do Japão a McLaren anunciou que o japonês Ryo Hirakawa será piloto do seu programa de desenvolvimento para 2024, tornando-se ainda piloto de reserva da equipa.

Hirakawa detém o título de campeão do Mundo de resistência, conquistado com os seus companheiros da Toyota Gazoo Racing Brendon Hartley e Sébastien Buemi em 2022, liderando novamente a classificação do mundial esta temporada quando falta apenas uma prova para fechar o ano. Além disso, venceu as míticas 24 Horas de Le Mans do ano passado, tendo experiência no Super GT e no Super Fórmula. Agora, passará a representar o programa da McLaren.

“Estou feliz por ter entrado para a McLaren F1 Team como piloto de reserva”, disse Hirakawa no anúncio. “É excitante trabalhar com uma equipa tão respeitada e estou grato ao Zak [Brown, diretor executivo da McLaren Racing] e ao Andrea [Stella, chefe de equipa] por esta oportunidade. Já conheci a equipa e experimentei o simulador no MTC [McLaren Technology Centre], o que me permitiu começar a trabalhar a todo o vapor. Agora estou totalmente preparado e concentrado para o resto de 2023.”

A equipa de Woking confirmou que o piloto vai testar com MCL35M de 2021, ao mesmo tempo que realiza trabalho de simulador no Reino Unido, mantendo a sua função na Toyota.

Andrea Stella afirmou que a sua equipa está grata “à Toyota Gazoo Racing pela sua colaboração, permitindo que o Ryo assuma esta nova função em simultâneo com os seus deveres de piloto”.

Foto: Toyota Gazoo Racing