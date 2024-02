F1: Vem aí a temporada 6 do Drive to Survive da Netflix | AutoSport

A temporada 6 estreia a 23 de fevereiro na Netflix, mas as audiências globais das várias temporadas do Drive to Survive têm sido boas, mas quando se analisa a F1 nos EUA face a outros desportos, percebe-se o caminho que a F1 ainda tem de percorrer, embora o crescimento seja perfeitamente visível e importante.

A Netflix não divulga números específicos de audiência para Drive to Survive, no entanto, existem algumas estimativas e indicadores que nos dão uma ideia do alcance global da série. Olhando para os números de um dos estudo mais fidedignos, da Nielsen, a primeira temporada, 2019 teve uma média de 288.286 pessoas nos Estados Unidos a ver a série na primeira semana de exibição, em 2020, temporada 2, caiu para 231.174, mas como se sabe foi marcada pela pandemia, a temporada 3/2021 cresceu para 301.114 devido a tudo o que se passou durante o ano e na temporada 4 em 2022 viram-se os efeitos de Abu Dhabi 2021, com os valores a chegarem a 476.012 e na temporada 5/2023 a 643.497.

Os números são bons e na direta proporcionalidade para outros mercados não serão muito diferentes.

É mesmo muita gente.

Sabe-se, está estudado e foi concluído que é mesmo assim, o Drive to survive da Netflix deu um ‘boost’ às audiências televisivas da F1, nas americanas ABC e ESPN

Outro estudo da Nielsen concluiu que o crescimento de fãs da F1 nos EUA foi de cerca de 10% desde a estreia da série Netflix. A pesquisa mostrou que cerca de 44,9 milhões de americanos eram fãs de F1 em 2019, crescendo para 49,2 milhões no ano passado.

São números bons, mas para colocar as coisas em perspetiva, o número mais alto do Drive to Survive numa semana nos EUA é de 643.497, isso não é nada comparado com a média de 16 milhões de norte americanos a ver cada jogo da NFL, em média. Em direto. O Drive to Survive é responsável pelo aumento de 28% das audiências da F1 nos EUA e o segredo está em “expor o conteúdo a pessoas que não o veriam regularmente para alargar o seu alcance e o seu público potencial.