F1: Velocidade na via das boxes poderá ser aumentada

Para tornar as corridas de Fórmula 1 mais interessantes do ponto de vista estratégico, a FIA está a considerar aumentar os limites de velocidade na via das boxes em eventos selecionados, incluindo Zandvoort e Singapura, subindo de 60 km/h para 80 km/h, alinhando-os com a maioria dos outros circuitos.

A medida surge após as primeiras corridas de 2025 terem apresentado maioritariamente estratégias de uma paragem, o que suscitou preocupações quanto à previsibilidade. Em resposta, a Pirelli também introduziu compostos de pneus mais macios em determinadas pistas, como Jidá e Miami, para aumentar a degradação dos pneus e as paragens nas boxes. No entanto, em Jidá , isso teve pouco efeito devido ao baixo desgaste.

As alterações em Zandvoort e Singapura requerem pequenos ajustes nas boxes e aprovação da segurança antes de serem implementadas. Os regulamentos já permitem alterações ao limite de velocidade se forem aprovadas pelo Diretor de Prova e pelo Delegado de Segurança.

No Mónaco, onde não é possível aumentar os limites de velocidade devido a preocupações de segurança, a FIA tenciona obrigar a duas paragens nas boxes.