F1: Veja os Safety Cars em ação

Os carros vão para a pista amanhã, mas hoje já tivemos ação em pista com a Haas a fazer o seu shakedown, tal como a Ferrari, com a Aston Martin também a colocar o AMR21 em pista. Também os safety car foram já colocados à prova na pista do Bahrein.

Este ano a Mercedes e a Aston Martin irão fornecer os Safety Cars. A Aston Martin irá entregar uma versão especialmente equipada do seu Vantage para o seu Safety Car, enquanto o DBX irá atuar como o Medical Car, ambos com a cor ‘British Racing Green’.

Entretanto, a Mercedes – que fornece o F1 Safety Car e Medical Car desde 1996 – manterá os Mercedes-AMG GT R e Mercedes-AMG C 63 S Estate para 2021, com uma pintura vermelha brilhante.