F1: VCARB 01 esteve em pista com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo | AutoSport

Depois do lançamento da VISA Cash App RB em Las Vegas, alguns dias antes, o trabalho de preparação para a próxima época começou na segunda-feira passada com um dia de filmagens com o novo VCARB 01 no Circuito de Misano, a apenas uma hora de carro da fábrica de Faenza.

Foi Yuki Tsunoda o primeiro a levar o VCARB 01 para a pista com pneus de demonstração da Pirelli, como exige o regulamento, enquanto que durante a tarde, Daniel Ricciardo assumiu o volante.

“Senti-me muito bem em pista. A primeira saída com a VCARB 01 correu bem, sem qualquer problema”, disse Tsunoda após o dia de filmagens, que serve também de shakedown ao monolugar para testar os sistemas pela primeira vez em pista.

“Já senti algumas melhorias em relação ao ano passado e um ritmo muito bom em comparação com a mesma altura do ano passado. Também gostei muito do novo carro com a nova pintura, a nova equipa, por isso, no geral, foi um dia positivo, diria que mais fácil de gerir. E sim, não senti nenhum problema ou caraterística em particular, nenhum movimento. Até agora, as minhas sensações são positivas”, acrescentou o piloto japonês.

Com mais componentes vindos da Red Bull, a Visa Cash App RB pretende lutar por outros objetivos esta temporada, depois de ter terminado 2023 no oitavo lugar da classificação do mundial dedicado aos construtores.