F1: Vasseur diz que Hamilton é muito mais positivo do que tem mostrado

Fred Vasseur assegura que Lewis Hamilton está muito mais confiante e motivado dentro da Ferrari do que deixa transparecer publicamente. Apesar de uma temporada de estreia abaixo das expectativas e marcada por frustração evidente perante os media, o chefe de equipa garante que, internamente, o britânico desempenha um papel positivo e inspirador.

Hamilton viveu uma época extremamente difícil, sem qualquer pódio pela primeira vez na carreira e terminando atrás de Charles Leclerc no campeonato. A desilusão foi visível em várias aparições públicas, com respostas curtas e uma atitude fechada. No entanto, Vasseur defende que essa imagem não reflecte o verdadeiro compromisso do heptacampeão com a equipa.

Segundo o dirigente, o piloto demonstra uma postura profundamente colaborativa nas reuniões técnicas, contribuindo ativamente para encontrar soluções num momento em que a Ferrari procura regressar aos títulos. Vasseur reconhece ainda que a adaptação foi mais dura do que previsto após mais de uma década na Mercedes, sublinhando que a mudança abrangeu processos, ferramentas e ambientes totalmente diferentes.

“Quando ficas fora na Q1, espero que o piloto esteja extremamente chateado consigo mesmo e com a equipa” disse Vasseur. “Não sei se preferiam alguém a dizer na zona de entrevistas: ‘não, está tudo normal, bla bla bla’, todas essas banalidades.”

“Respeito perfeitamente a posição dos pilotos quando têm esta atitude. Para mim, o mais importante é ter alguém que colabore com a equipa. É muito melhor ter alguém que não fala muito na televisão e depois volta ao briefing, fala com os engenheiros e tenta encontrar soluções. Essa foi a atitude do Lewis, mesmo nos momentos difíceis no fim da época, e isso coloca uma energia positiva na equipa.”

“Foi difícil para o Lewis. Eu próprio subestimei a dimensão do passo que ele deu. Não é que façamos melhor ou pior, fazemos é de forma diferente. Não é só a comida ou o clima: cada software é diferente, cada componente é diferente, as pessoas à volta dele eram diferentes.”