F1: Vasseur defende penalização desportiva e não financeira para infração orçamental | AutoSport

O chefe de equipa da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur não acredita que uma sanção financeira seja suficiente para as equipas que excedem os limites orçamentais definidos no regulamento da Fórmula 1. O caso da infração da Red Bull tem gerado muitas discussões, enquanto os responsáveis da equipa austríaca e a FIA negoceiam um acordo para uma penalização. Aconteceu em Austin mas foi interrompida devido ao falecimento de Dietrich Mateschitz e vai prosseguir durante esta semana. Assim que a FIA revelar a penalização que a Red Bull enfrentará por ter quebrado o limite orçamental, o responsável da Alfa Romeo gostaria que esta tivesse um impacto desportivo, em vez de ser simplesmente uma coima a pagar.

“O mais importante para mim é que haja uma penalização correspondente, e não é porque estamos temos pouco tempo que temos de fazer algo apressado e tomar uma decisão”, disse Vasseur. “Isto é crucial para a F1 e para o futuro do limite orçamental e agora está nas mãos da FIA encontrar a punição adequada, mas para mim, tem de ser desportiva porque, no fim de contas, é uma infração desportiva”.

Vasseur argumenta que o facto das equipas ultrapassarem o limite orçamental, tem correspondência no trabalho sobre o carro e na competitividade dentro de pista. “Estamos a falar de uma atualização e, no final de contas, temos de encontrar a penalização correta”, salientou o responsável da equipa suíça.

Também a Aston Martin e Williams tiveram problemas com a submissão do processo de limite orçamental, no caso cometeram uma infração processual. A Williams já pagou uma multa de 25.000 dólares por atraso na submissão, enquanto a Aston Martin confirmou recentemente que estão perto de um acordo com a FIA sobre a sua sanção.