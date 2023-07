F1: Vasseur cético sobre equalização de motores enquanto Wolff considera um “desastre” | AutoSport

Durante a terceira reunião da Comissão de Fórmula 1 de 2023, realizada na passada sexta-feira no circuito de Spa-Francorchamps antes do Grande Prémio da Bélgica, foi discutida a possibilidade de convergência de desempenho das unidades motrizes, pensada para minimizar a diferença de potência dos motores Renault para os restantes, que deverão rondar os 30cv de diferença.

A Alpine, parte interessada, terá o apoio algo inesperado da Red Bull, que está de acordo na equalização do desempenho das unidades motrizes se um fabricante estiver em desvantagem. Também a FIA, em comunicado após a reunião – representada pelo diretor de monolugares Nikolas Tombazis – recordou que “no início deste ciclo regulamentar foi acordado com os fabricantes de unidades motrizes que haveria a possibilidade de ajustar o desempenho das unidades motrizes a partir de 2023, a fim de evitar que uma diferença significativa de desempenho por um período prolongado”, sublinhando ainda que a análise ao desempenho dos motores durante a primeira metade da atual temporada “concluiu que existe uma diferença de desempenho notável entre os concorrentes”.

Apesar do aviso da FIA e da decisão da Comissão de F1 em “atribuir um mandato ao Comité Consultivo das Unidades Motrizes para analisar este assunto e apresentar propostas”, os responsáveis da Ferrari e Mercedes, Frédéric Vasseur e Toto Wolff, respetivamente, deram a conhecer as suas dúvidas sobre este processo e a possível medida de ajustamento de desempenho.

Citado pelo Motorsport-Total.com, Wolff explicou que “o entretenimento segue o desporto, e o desporto é tão credível porque simplesmente temos de trabalhar muito para sermos bem sucedidos”, adiantando ainda que se trata de um problema coletivo quando uma unidade motriz não acompanha as restantes, mas que as medidas para restabelecer competitividade de um fabricante “tem de ser feito de uma forma baseada no desempenho. E, para isso, temos uma regra nos regulamentos de 2026 que diz que as equipas se sentam de boa fé e discutem o que pode ser feito se um motor estiver mais de três por cento atrás do melhor motor. E assim que tivermos um entendimento comum do que é a potência em falta, precisamos de discutir quanto mais horas de dinamómetro e ‘wildcards’ podem ser dados. Isso é algo que temos de discutir”. O responsável da Mercedes considera que “alterar qualquer tipo de fluxo de combustível ou BoP [Balance of Performance] é um desastre e uma declaração de fracasso para a Fórmula 1. Nem sequer se devia falar nisso”.

Vasseur, por seu turno, afirmou à mesma fonte que as medidas para tornar um motor mais competitivo do que realmente é são “excecionais”, levantando ainda dúvidas que a unidade da “Renault esteja tão longe”. Além disso, como o seu colega da Mercedes, Frédéric Vasseur, sublinhou que a questão é como deixar que os franceses alcancem os restantes fabricantes e não o contrário. Permitir um maior fluxo de combustível não é uma opção, garantiu o chefe de equipa da Ferrari.

Teremos de esperar pela análise do Comité e pelas soluções apresentadas à Comissão de F1, que ainda terá de discutir e votar alguma alteração que permita a aproximação do motor Renault aos restantes, caso seja necessário, numa altura em que, recordamos, todas as unidades estão congeladas até 2025.