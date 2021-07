F1: Vandoorne é escolha no caso de suspensão de Norris | AutoSport

A McLaren revelou ter um “plano B” caso Lando Norris seja castigado com a exclusão por uma corrida. O britânico tem 10 pontos de penalização (cada piloto só pode ter 12 pontos de penalização em 12 meses no máximo), com dois deles a “caírem” antes do GP da Grã-Bretanha.

Mesmo assim, Andreas Seidl disse à RTL que, “não é tranquilizador. Há um risco sério”, provando que a equipa de Woking está insegura quanto a uma possível suspensão de Norris, o piloto da estrutura que arrecadou até agora 101 pontos no campeonato.

“Penso que todos concordamos que num incidente como com o Checo [Perez], não é do interesse da Fórmula 1 e do desporto que um piloto seja suspenso por uma corrida por causa de um incidente deste tipo. Discutiremos isso nas próximas reuniões com as equipas e com a Fórmula 1″, afirmou Seidl.

Quanto ao que a McLaren tem planeado, caso essa suspensão ocorra este ano, Seidl explicou que existe “um acordo com a Mercedes relativamente aos seus pilotos de reserva”, sendo a sua “primeira escolha” o antigo piloto da McLaren Stoffel Vandoorne, atualmente piloto da Mercedes a competir na Fórmula E.