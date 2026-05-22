F1: Valtteri Bottas vê Cadillac evoluir e aponta ao pelotão intermédio

Valtteri Bottas acredita que a Cadillac chega ao Grande Prémio do Canadá com sinais de progresso, depois das evoluções introduzidas em Miami e de um novo conjunto de alterações previstas para Montreal. O piloto finlandês, detentor do recorde da volta no Circuit Gilles Villeneuve, assumiu que a equipa continua em luta direta com a Aston Martin, mas espera aproximar-se do pelotão intermédio numa fase em que “toda a gente está a evoluir”.

“É uma pista divertida, uma das mais interessantes do calendário, muito técnica e que costuma proporcionar boas corridas”, afirmou Bottas na conferência de imprensa oficial da FIA. O finlandês destacou também a dificuldade adicional de um fim de semana com apenas uma sessão de treinos livres, num circuito onde a evolução da pista costuma ser acentuada.

A Cadillac levou para Miami um pacote importante de atualizações, sobretudo ao nível aerodinâmico, e prepara agora novas mudanças para o Canadá. Segundo Bottas, uma das principais fragilidades do carro estava relacionada com a instabilidade da traseira em curva rápida, área em que a equipa conseguiu melhorias.

Atualizações visam estabilidade e progresso competitivo

“Faltava-nos bastante estabilidade na traseira do carro em alta velocidade, e isso melhorou claramente”, explicou o piloto. Ainda assim, Bottas reconheceu que o traçado de Montreal oferece poucas curvas rápidas, o que poderá limitar a leitura imediata do impacto total das evoluções mais recentes.

Além das peças introduzidas em Miami, a Cadillac deverá estrear no Canadá novos elementos aerodinâmicos e alterações mecânicas, numa fase de desenvolvimento contínuo. “Há muita coisa a acontecer nos bastidores”, resumiu o finlandês, sugerindo que a equipa procura acelerar o ritmo de recuperação face aos rivais diretos.

Luta com Aston Martin mantém-se aberta

Questionado sobre o posicionamento competitivo para o fim de semana, Bottas foi prudente, mas indicou a Aston Martin como uma das referências imediatas. “Ainda estamos a lutar com a Aston. Esperamos estar um pouco mais próximos do meio do pelotão e depois ver como as coisas evoluem”, afirmou.

O piloto salientou que o desafio passa por garantir progressos maiores do que os dos adversários, numa altura em que várias equipas começam a introduzir atualizações com maior frequência.

Bottas elogia Antonelli e recorda entrada na F1

Durante a conferência de imprensa, Bottas foi também questionado sobre Kimi Antonelli, com quem trabalhou de perto na época passada. Num tom bem-humorado, começou por brincar que assume “todo o crédito” pelo sucesso do jovem italiano, antes de elogiar a evolução do atual piloto da Mercedes.

Bottas considera que Antonelli cresceu rapidamente em confiança, na adaptação à equipa e na qualidade do feedback técnico, mostrando-se “muito orgulhoso” com o início de temporada do compatriota. Sobre o seu próprio momento de entrada na Fórmula 1, recordou o instante em que Frank Williams lhe comunicou que seria piloto da equipa como o verdadeiro “bem-vindo à Fórmula 1”.

Num fim de semana em que Montreal volta a combinar tradição, exigência técnica e forte ambiente nas bancadas, Bottas acredita que a Cadillac pode dar mais um passo em frente e aproximar-se da luta pelos pontos.

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