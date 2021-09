F1: Valtteri Bottas vai participar na Race of Champions | AutoSport

Valtteri Bottas foi o mais recente nome anunciado para a Race of Champions 2022, evento agendado de 5 a 6 de Fevereiro, na Suécia.

Após anos de corridas em estádios de todo o mundo, com passagem por Portugal, a ROC está a regressar às suas raízes off-road com um percurso no mar Báltico congelado na estância turística sueca de Pite Havsbad. A lista de pilotos que estarão em competição já conta com nomes sonantes como Tom Kristensen, Johan Kristoffersson, Mattias Ekstrom and Petter Solberg e Travis Pastrana

“Estou realmente ansioso por poder finalmente competir na Race of Champions depois de ver o evento na televisão durante muitos anos”, disse Bottas. “O facto de o evento deste ano se realizar sobre neve e gelo torna-o ainda mais interessante. Já competi algumas vezes no Rally do Ártico, pelo que espero que essa experiência ajude, uma vez que pretendemos vencer a forte competição e especialmente os nossos vizinhos nórdicos da Suécia e Noruega, a acrescentar às muitas vitórias da Finlândia, tanto no ROC individual, como na Taça das Nações ROC”.

O evento contará com o carro de rallycross elétricos FIA RX2e e o novo Porsche 425 cv 718 Cayman GT4 Clubsport da Porsche, que também fornecerá uma frota elétrica aos organizadores, com um evento a pensar também na sustentabilidade.