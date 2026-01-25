F1: Valtteri Bottas torce pelo seu “compatriota” Oscar Piastri

Valtteri Bottas comentou o seu regresso à Fórmula 1 pela Cadillac e analisou a luta pelo título mundial protagonizada pela McLaren em 2025, deixando elogios a Oscar Piastri e admitindo, em tom de brincadeira, que torceria pelo australiano caso não fosse possível ao seu novo projeto conquistar o campeonato. O finlandês acredita que os novos regulamentos de 2026 poderão criar oportunidades tanto para a equipa norte-americana como para si próprio.

Depois de ter deixado a Fórmula 1 no final de 2024, após a saída da Sauber, Bottas viu o futuro na categoria envolto em incerteza, até à entrada da Cadillac no campeonato abrir espaço para um piloto experiente. Ao longo de 12 temporadas na modalidade, o finlandês destacou-se sobretudo na Mercedes, onde terminou por duas vezes como vice-campeão do mundo e somou dez vitórias em Grandes Prémios.

Com a introdução do novo regulamento técnico em 2026, Bottas considera que tanto ele como a Cadillac poderão iniciar a temporada em boas condições e lutar pelos lugares cimeiros. Ao mesmo tempo, recordou a época de 2025, marcada pelo intenso duelo interno na McLaren, que acabou com Lando Norris a conquistar o título, mas com Oscar Piastri a afirmar-se como sério candidato, sobretudo na primeira metade do campeonato.

Questionado sobre essa disputa, o piloto admitiu que é difícil avaliar o que se passa dentro de uma equipa sem fazer parte dela, sublinhando também que a Fórmula 1 nem sempre é justa. Já ao abordar a temporada seguinte, Bottas mostrou confiança no potencial de Piastri, lembrando que, apesar de ainda ter poucos anos na categoria, o australiano já apresenta um nível muito elevado e deverá regressar mais forte depois da experiência adquirida em 2025.

“É difícil dizer quando não se está lá dentro, quando não se faz parte da equipa, o que se passa internamente. Tudo o que sei é que este desporto, por vezes, não é justo. É o que é. O Oscar teve uma grande temporada, mas a primeira metade foi claramente melhor do que a segunda. Mesmo assim, ele só tem alguns anos na Fórmula 1; é incrível já estar a este nível. Por isso, tem um grande futuro pela frente. Muitas oportunidades. Se teve uma pequena quebra, tenho a certeza de que aprendeu com isso. Sim, se alguém for ganhar, estou a torcer pelo meu compatriota australiano.”