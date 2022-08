F1, Valtteri Bottas torce para que Guanyu Zhou se mantenha na Alfa Romeo em 2023 | AutoSport

Valtteri Bottas manifestou o seu apoio à permanência de Guanyu Zhou na Alfa Romeo para a temporada de 2023.

O piloto finlandês tem contrato assinado com a equipa até, pelo menos, 2024, mas o seu colega de equipa para o próximo ano ainda não está confirmado.

Zhou juntou-se à Alfa Romeo esta temporada depois de ter passado três anos na Fórmula 2, tornando-se no primeiro piloto chinês a entrar na Fórmula 1.

O jovem de 23 anos marcou o seu primeiro ponto na competição no Grande Prémio de abertura no Bahrein, e alcançou o seu melhor resultado até à data no Canadá no início deste ano, terminando no oitavo lugar.

Há vários pilotos disponíveis no mercado para o próximo ano, incluindo Daniel Ricciardo e Mick Schumacher, no entanto Bottas afirma que Zhou seria o melhor candidato para a equipa.

“Seria bom saber [quem vai ser o meu colega de equipa em 2023], mas não há pressa nem stress sobre isso”, disse Bottas.

“Penso que Zhou tem sido uma boa pessoa para a equipa, e neste momento não vejo qualquer razão para que não lhe seja permitido continuar”.

“Eu torço definitivamente pela sua continuidade, pois este é apenas o seu primeiro ano e, com certeza, ele pode dar um bom passo em frente no segundo ano”.

“É essa a minha sensação, acho que ele não está a insistir muito nisso, está apenas ansioso por obter alguns bons pontos nestes três Grandes Prémios consecutivos, e talvez depois, potencialmente, seja altura de ele se sentar e conversar com a equipa”.