F1, Testes de Barcelona: Valtteri Bottas termina a manhã com o tempo mais rápido da sessão

Valtteri Bottas (Mercedes) terminou a manhã do terceiro dia de testes de pré-temporada em Barcelona na frente. O piloto da Mercedes efetuou o tempo mais rápido com 1m15.732s.

Segunda posição para o Renault de Esteban Ocon com um tempo de 1m17.102s. Ocon e Carlos Sainz (McLaren) foram dos pilotos que completaram mais voltas (76). Mas quem andou mais em Barcelona, esta manhã, foi Max Verstappen (Red Bull), com o quinto tempo (+1.904s) e 86 voltas completas.

Lance Stroll colocou o Racing Point na terceira posição com um tempo de 1m17.338s, tendo completado 52 voltas ao circuito.

Nesta manhã, destaque para Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari parou logo no início, quando o seu Ferrari deu problemas, tendo já a equipa colocado um novo motor para rodar na sessão da tarde.

That’s one ill SF1000 🤒



A slight hiccup for Ferrari and Sebastian Vettel on Day Three of #F1Testing#F1 pic.twitter.com/RZTHVrtSiK