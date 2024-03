F1, Valtteri Bottas: “Tenho a sensação que tenho muito para dar e muito para alcançar”

Valtteri Bottas já considerou que a Audi terá peso considerável na definição do alinhamento de pilotos da Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1, depois dos alemães terem anunciado recentemente a aquisição da estrutura suíça. O piloto finlandês explicou recentemente, que a Audi deverá ter em conta a sua experiência e a capacidade de trabalho em equipa, não admitindo que a sua carreira na F1 possa chegar ao fim neste momento.

Bottas sublinhou que “a experiência é importante” na Fórmula 1 e por isso, quando a Audi fizer a sua entrada oficial no mundial, na temporada de 2026, que coincide com a introdução de novos regulamentos, “tem de se ser muito dinâmico em termos do rumo para o carro e ter novas ideias, quanto mais experiência se tiver, melhor se poderá adaptar a certas coisas. Como tal, espero que esse seja meu ponto forte. Além disso, devem saber que sou um bom jogador em equipa com todos que trabalham comigo”.

No entanto, há algumas possibilidades que Bottas fique sem um lugar na Fórmula 1 ainda em 2025, uma vez que não tem qualquer acordo firmado neste momento para o seu futuro. “Na Fórmula 1, estamos sempre em perigo, por isso há que tentar estar um passo à frente”, disse o finlandês sobre esta questão da falta de contrato. “Não quero dar um número específico de quantos anos me restam, mas não estou a ver o fim a chegar. Ainda tenho a sensação que tenho muito para dar e muito para alcançar. E agora a minha motivação é aproximar-me novamente do topo. Sinto falta da sensação de lutar na frente. E fazer parte da Audi pode ser uma grande oportunidade para o fazer”, sublinhou o piloto.