F1: Valtteri Bottas surpreendido com comentários de Wolff sobre incidente no Mónaco | AutoSport

Valtteri Bottas ficou surpreendido com os comentários de Toto Wolff no final do GP do Mónaco. O responsável da Mercedes explicou o incidente da roda presa no carro de Bottas, mas o piloto não concorda.

Momentos depois do fim da prova, Wolff deu uma explicação aos jornalista do que aconteceu no desastroso pit stop de Bottas que acabou por se tornar no “mais longo da história” com a roda a ter de ser removida na fábrica da equipa. Segundo Wolff, Bottas parou antes das marcas definidas, o que terá motivado a pistola a entrar num ângulo que provocou o desgaste dos dentes do parafuso que assim ficou preso.

No entanto, o Bottas não concorda com esta avaliação do incidente.

“Fiquei surpreendido [por ouvir isso]. Vi o vídeo, e na minha opinião parei onde devia, por isso fiquei bastante surpreendido com isso, sim”. Quando lhe perguntaram se ele tinha falado sobre isto com Wolff após a corrida, Bottas disse: “Sobre isso? Não”.

“Pessoalmente, para mim, demorou alguns dias [a ultrapassar a situação]. Não tem sido o melhor início da temporada, e esse tipo de problema quando nos atinge, e obviamente quando o nosso alvo é conseguir alguns bons pontos, é dececionante. Mas ultrapassei isso, encontrei a minha maneira de o ultrapassar e estou ansioso por correr novamente”.