F1, Valtteri Bottas sobre Lewis Hamilton: “nunca deixa nenhuma pedra por virar” | AutoSport

Valtteri Bottas está numa nova fase da carreira depois de ter estado ao lado de Lewis Hamilton e da Mercedes desde 2017. Não conseguiu conquistar o título de piloto, como sempre quis, mas foi um “team player” valioso, como tantas vezes enaltecido por Hamilton.

Agora que saiu da alçada da Mercedes, Bottas explicou o considera ser o ponto forte do antigo companheiro de equipa. “Ele tem talento, mas depois dá bom uso a isso e trabalha arduamente. Obviamente, o seu estilo de vida também é diferente, de forma que pode estar em Nova Iorque apenas um dia antes do fim de semana da corrida, seja o que for, a fazer outras coisas, mas quando está no modo de trabalho e neste modo de Fórmula 1, nunca deixa nenhuma pedra por virar e está sempre a puxar muito pela equipa”.

A relação podia ser muito boa, mas o finlandês sentiu que nunca conseguiu impôr-se como líder, tendo dificuldade com o britânico na mesma equipa. “Sinto que nos últimos anos, ele tem estado mais num papel de liderança, e para mim, foi bastante difícil tentar assumir esse papel, porque ele já estava na equipa antes e é bastante dominante na forma como trabalha com a equipa. Também, com o set up do carro com certeza, aprendi algumas coisas, mas também muitas outras coisas”.