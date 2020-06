F1, Valtteri Bottas: “Sinto-me um piloto mais completo”

Valtteri Bottas sente-se no topo da sua forma nesta fase e acredita que está um piloto mais completo, no arranque da época 2020.

Será que teremos um Bottas 3.0? O piloto finlandês surgiu em 2019 com barba e uma motivação renovada para tentar chegar ao título. A “força” com que chegou foi-se esmorecendo ao longo da época e Lewis Hamilton foi campeão com relativa facilidade. Mas Bottas quer mais. Sabe que este ano é fundamental para o seu futuro e que a sua permanência na Mercedes está dependente de uma época de alto nível. O piloto preparou-se para tal e sente-se no topo da forma:

“Há três ou quatro semanas, fiz um teste de aptidão que normalmente faço uma ou duas vezes por ano, e foi o meu melhor de sempre”, explicou Bottas.

“Como piloto, não costumamos passar muitos meses focados na forma física, normalmente é apenas na pausa do inverno. Mas agora foi uma pausa prolongada, e eu fui sistemático no treinamento, e foi incrível ver os resultados e o quão bem me sinto. Eu sinto que este tempo extra inesperado foi bom para mim.”

“É um momento raro que, como piloto, ter tanto tempo para fazer coisas diferentes e também tempo para me concentrar em mim – melhorando física e mentalmente.”

“Sinto com as coisas em que trabalhamos com a equipa e com minha equipa de engenheiros, em termos de estilo de condução, que tenho algumas coisas novas que poderei usar”, acrescentou. “Eu pude comprovar isso nos testes de Barcelona – eu senti em algumas curvas que dei bons passos, e tenho me concentrado nisso durante o confinamento, guiando outras coisas.”

“Eu sinto que sou mais completo como piloto e, fisicamente, estou no pico agora, espero que isso possa realmente traduzir-se em bons resultados. Estou confiante, mentalmente e num bom lugar, e vou dar tudo – sem dúvida. “