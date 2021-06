F1: Imagem no computador de Valtteri Bottas serve para se motivar | AutoSport

Toto Wolff disse em Espanha que incita os funcionários da equipa a terem um fotografia dos seus rivais num lugar de destaque para se motivarem. Valtteri Bottas respondeu ao apelo do chefe de equipa e afirmou no Mónaco que se serve de uma imagem negativa no seu computador para se motivar.

“Não trago uma fotografia do Lewis ou do Max no meu bolso”, respondeu Bottas, mas revelou que usa a ideia de uma forma diferente. “Tenho uma, na verdade inspirada nas conversas com o Toto no ano passado. Tenho uma coisa no meu computador, uma fotografia de secretária, que é uma motivação para mim cada vez que abro o computador. Não é realmente uma coisa positiva. É uma coisa negativa que me lembra sempre de lhes mostrar o que posso fazer”.

Com esta revelação do finlandês, a pergunta que surgiu na mente de todos foi ‘Que fotografia se trata’, mas o piloto da Mercedes foi perentório: “Não vos direi”.