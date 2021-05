F1, Valtteri Bottas:” Sei que não vou ser substituído a meio da época”

Valterri Bottas comentou os rumores da sua substituição a meio da época. O piloto da Mercedes desvalorizou o que tem sido dito e mostrou-se calmo relativamente à sua situação na equipa:

“Eu sei que não vou ser substituído a meio da época”, disse Bottas. “Como equipa, não fazemos isso. Tenho um contrato para este ano e acredito que existe apenas uma equipa que faz esse tipo de coisas na F1 e nós não somos isso” referiu o finlandês, numa “bicada” que terá sido para a Red Bull.

“Por isso não há nenhuma pressão do meu lado. Eu sei como são as coisas e há sempre tretas por aí. Isso faz parte do desporto”.