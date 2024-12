F1: Valtteri Bottas regressa à Mercedes como piloto de reserva

“Estou feliz por poder finalmente responder à pergunta que fiz durante o último mês [o que se segue?]. Regressar à família Mercedes como Terceiro Piloto para 2025 é o que se segue e não podia estar mais satisfeito. Quero agradecer ao Toto, à equipa de Brackley e a todos na equipa por me receberem de braços abertos. Apesar dos desafios dos últimos anos, sei que ainda tenho muito mais para contribuir para a F1. Desde que era um miúdo de cinco anos, a crescer em Nastola, na Finlândia, que o meu objetivo tem sido alcançar o sucesso na categoria máxima do desporto automóvel. Tive a sorte de desfrutar de muitos momentos incríveis nos meus 12 anos de corridas na F1 até agora. Ao regressar ao local onde tantos desses momentos foram alcançados, estou ansioso por utilizar todos os conhecimentos que adquiri para ajudar a equipa a ter um bom desempenho e a progredir em direção ao nosso objetivo de lutar pelos campeonatos do mundo.”

É um regresso já a pensar no futuro, com rumores a apontarem quem Bottas pode assumir um papel mais de liderança da equipa, ao lado de Toto Wolff. Para já, será apenas piloto de reserva, num ano em que a Mercedes irá ter o jovem Andrea Kimi Antonelli em estreia.

