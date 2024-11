F1: Valtteri Bottas reflete sobre o futuro após decisão da Sauber

Valtteri Bottas desabafou sobre a decisão da Sauber de não renovar o seu contrato para 2025, deixando o finlandês fora da formação que contará com Nico Hülkenberg e o jovem talento da F2, Gabriel Bortoleto. Com serenidade e experiência, Bottas resumiu o momento: “A vida continua.”

Desde 2022, Bottas tem pilotado para a equipa que já foi Alfa Romeo, mas a notícia marca o fim – pelo menos por agora – de uma carreira na Fórmula 1 que começou há mais de 10 anos com a Williams, acumulando 10 vitórias ao lado de Lewis Hamilton na Mercedes.

Ao comentar o anúncio em Las Vegas, Bottas revelou que já esperava o desfecho. “Quanto mais nos aproximávamos da data da decisão, mais comecei a perceber que outros pilotos estavam na disputa. Começamos a ouvir rumores.”

Embora seja um ponto de viragem na sua carreira, Bottas parece pronto para a próxima aventura. Afinal, ele é mais do que um piloto vencedor; é um homem resiliente. Mas agora, o que vem a seguir para o finlandês? Talvez um novo desafio, onde o espírito competitivo e a experiência possam ajudar.

“No final, continuei a pensar que talvez fosse uma hipótese de 50/50 [ficar]. Recebi a chamada na segunda-feira [depois do Grande Prémio de São Paulo], mas pelo menos agora já sei. Só preciso de pensar no que vem a seguir”.

Questionado se ele se teria conformado com a decisão, Bottas admite que sim “A vida continua. Há muitas coisas interessantes pela frente. Estou bem com isso. É um desporto complicado. Acho que tive um pouco de azar em termos de ficar com o último lugar da grelha. Quando isso não acontece, é óbvio que estamos fora por agora.”

Bottas explicou que “conversou com muitas pessoas” no início da temporada para avaliar as opções disponíveis, mas “sempre demonstrei o meu interesse pelo projeto Audi” – admitindo que “simplesmente não era para ser” no final.

Pressionado sobre o quanto quer continuar na F1: “a forma como terminou por agora, não foi a melhor, mas siinto que ainda tenho muito para dar ao desporto e que ainda o adoro. Adoro correr contra os melhores pilotos do mundo nos melhores carros do mundo, é isso que adoro.

“Estou apenas a tentar perceber agora qual é o próximo passo. Não tenho muito mais [a dizer]. Estou a viver o dia a dia e há algumas coisas interessantes em cima da mesa.”

Quanto à possibilidade de uma mudança para outra categoria – como o Campeonato Mundial de Endurance ou a IndyCar -, Bottas deixou claro que a sua prioridade é tentar garantir um retorno à F1.

“Para mim, neste momento, sinto que saltar para uma nova categoria é muito rápido. Estamos quase em dezembro. Acho que seria mais realista se eu não encontrasse um lugar na F1 em 2025 ou em 2026. São todas estas coisas que tenho de tentar planear, mas ainda nem sequer me passou pela cabeça qual é a situação ideal.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino