F1: Valtteri Bottas reconheceu que ser piloto de reserva não é fácil

Para alguns, assumir o papel de piloto de reserva é uma porta que se abre para o mundo da F1. Para outros, pode ser um tormento, especialmente se já viveram as emoções das corridas. Valtteri Bottas admitiu que o papel de piloto reserva na Mercedes em 2025 foi “desafiante” após anos como titular, mas reconheceu que foi a decisão certa para manter a ligação à modalidade e chegar preparado à temporada de 2026 com a Cadillac.

O finlandês, que perdeu o seu lugar na Stake/Sauber no final de 2024, apoiou George Russell e especialmente Kimi Antonelli na Mercedes durante toda a época passada, mantendo-se fisicamente pronto para entrar em corrida a qualquer momento. Essa disponibilidade permanente obrigou-o a manter um regime de treino rigoroso ao longo do ano, o que, segundo ele, minimizou o trabalho de recuperação no inverno.

Bottas notou ainda que os novos carros de 2026 são fisicamente menos exigentes do que os anteriores, devido à menor carga aerodinâmica, mas ressalvou que essa tendência se irá inverter à medida que as máquinas evoluírem ao longo da temporada.

Bottas comentou a dificuldade do papel de reserva:

“Não é um papel fácil. Especialmente se estiveste a correr na Fórmula 1 e depois estás numa função de reserva, e ainda mais se ainda tens a vontade de ser piloto. Mas neste desporto é sempre bom manter-se dentro dele, e tive uma grande oportunidade no ano passado de ficar com uma boa equipa, com um programa decente para o ano todo. Por isso foi, no fim, a decisão certa para mim. Mas sim, é difícil se estiveste a correr, e depois quando sais, é desafiante.”

“O que foi bom para mim no ano passado foi ter de treinar para estar pronto a qualquer momento, por isso senti que não tive muito para recuperar durante o inverno. Tive de trabalhar um pouco mais no ginásio, e tenho-me sentido bem no carro. Sinto que estes carros são também fisicamente um pouco menos exigentes do que no passado, pelo menos por agora, com menos downforce. Mas os carros vão evoluir, vão ficar mais rápidos, por isso vai ficar cada vez mais difícil.”