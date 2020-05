F1, Valtteri Bottas: “Quero continuar por muitos anos”

Valtteri Bottas, em entrevista ao canal de Youtube da Mercedes, afirmou que pretende ficar por vários anos na F1.

Só damos valor às coisas, quando deixamos de as ter. Este é o pensamento que Bottas revelou na entrevista, afirmando que sente saudades da F1 e que aprendeu a valorizar mais o facto de poder fazer o que mais gosta. Para o piloto finlandês, que também espera por novidades quanto à sua renovação de contrato, a vontade de ficar na F1 mantém-se:

“Sempre que não podemos fazer as coisas que gostaríamos de fazer, apreciamos mais essas coisas, o que é uma pena e tenho certeza que podemos aprender com isso.”

“Tenho a certeza de que muitas pessoas agora nesta situação têm em mente coisas que gostariam de fazer, mas não podem. Talvez quando as coisas voltarem ao normal, uma boa lição para todos nós será apreciar as coisas que somos capazes de fazer na vida quotidiana.“

“Eu quero continuar por vários anos, porque quero alcançar meus objetivos. Realmente adoro e sinto falta da F1”.

Motivado pelo desejo de conquistar o título, Bottas acrescentou: “Desde criança, eu tenho o objetivo de ser campeão do mundo e, obviamente, ainda não o alcancei, de modo que isso me dá vontade de continuar e mantenho-me motivado. Quero sempre fazer tudo melhor do que antes. Ok, nem sempre se pode chegar lá. Há altos e baixos na carreira, mas precisamos tornar isso em pontos fortes.”

“Penso agora, dentro de mim, como estão as coisas na minha vida, e também em termos de como estamos a trabalhar com a equipa, definitivamente, encontramos o caminho certo, e realmente sinto as melhorias. É por isso que estou ansioso para voltar a guiar “.

“É uma temporada diferente para todos os pilotos, uma temporada excepcional na Fórmula 1, porque tudo está a ser adiado. Quando as coisas começarem, tudo ficará bem, e teremos de estar no ritmo rapidamente, porque ainda não temos 100% de confirmação de quantas corridas vamos fazer, então talvez a temporada tenha menos corridas do que o normal.”

“Então temos de estar no topo desde o início, encontrar o ritmo de condução e estar no ritmo desde o primeiro fim de semana em diante. É uma temporada muito específica e muito estranha pela frente, com certeza.”