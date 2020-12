F1: Valtteri Bottas quer melhor para 2021

Valtteri Bottas quer mais e melhor para a próxima época. O piloto da Mercedes teve mais um ano para esquecer, mas já olha para a próxima época com ambição.

Bottas ficou novamente longe de Lewis Hamilton, e teve um final de época pouco positivo, mas olha para 2021 com ambição redobrada:

“Como piloto, quando se está na melhor equipa, estar no segundo lugar não me pode deixar satisfeito”, disse ele. “Mas é bom poder contribuir para a equipa nesta época, para o quarto título de construtor para mim, sétimo consecutivo para nós”.

“É melhor do que ser terceiro, com certeza, acho que vou receber um pequeno troféu para levar para casa na próxima semana, por isso quando for velho posso olhar para esta temporada e dizer, ‘sim, fui segundo’. Esperemos que um dia receba um troféu maior”.

“Já tive corridas muito piores este ano, por isso, neste tipo de temporada esta foi uma das boas para mim, mas pelo menos foi boa e limpa, a partida foi boa”, disse Bottas depois de terminar em segundo arás de Max Verstappen em Abu Dhabi.

“Podia ter sido uma forma pior de terminar a época e, na verdade, se pensarmos no panorama geral, conhecendo esta equipa, perder para a Red Bull na última corrida da época, com certeza que nos motiva ainda mais a trabalhar durante o Inverno, no próximo ano, para garantir que isto não volte a acontecer”.