F1: Valtteri Bottas quer discutir renovação no início deste ano | AutoSport

A Alfa Romeo oficializou a contratação de Valtteri Bottas em setembro de 2021, num negócio que foi muito anunciado entre as partes. Foi anunciado na altura um contrato plurianual entre as partes, algo que o piloto finlandês pretendia e que afirmou nunca ter tido na sua carreira. Até ao final de 2024 a Alfa Romeo vai contar com Valtteri Bottas, pelo menos, mas com a parceria entre Sauber e Audi garantida para o futuro a médio prazo, o piloto quer começar as discussões já no início deste ano tendo em vista a renovação do acordo. Sem Frédéric Vasseur no comando da estrutura, deverá ser com Andreas Seidl que Bottas terá de falar.

“Já estive nessa situação [com contrato anual] tantas vezes que acabou por se tornar uma distração”, disse Bottas ao Motorsport.com. “Vai ser um ponto de discussão, esperemos que bastante cedo [no ano], sobre o que vai acontecer. É importante para mim ter essa estabilidade após 10 anos de não ter tanta estabilidade”.

O desejo de Bottas é poder ser piloto na altura em que a Audi tomar conta da maioria das ações da Sauber, e consequentemente, liderar a equipa. No entanto, o piloto admite que “ainda somos Alfa Romeo, penso que provavelmente no próximo ano as coisas vão começar a mudar. Por agora, todos estão apenas concentrados no seu trabalho”.