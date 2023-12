F1: Valtteri Bottas quer definir futuro no primeiro trimestre de 2024 | AutoSport

Confirmada a parceria entre Audi e Sauber, com a entrada oficial dos alemães em 2026, vão-se perfilando alguns candidatos a pilotos para este projeto no início de um novo ciclo regulamentar, falando-se de Carlos Sainz e Nico Hülkenberg com alguma insistência, mas não deixando de parte a atual dupla da equipa suíça, com mais ênfase em Valtteri Bottas, que considera que a sua equipa terá muito a ganhar com a entrada dos alemães e que pretende definir o seu futuro na Fórmula 1 ainda nos três primeiros meses do ano que se avizinha.

Em outubro passado, Bottas salientou que “há um grande potencial para a Sauber com a Audi” e que a procura dos alemães por sucesso em todas as competições por onde passam, alimenta o sonho de “qualquer piloto da grelha, e especialmente para mim que já faço parte da Sauber” em fazer “parte deste projeto”.

Sendo um dos vários pilotos que tem contrato válido apenas até ao final da próxima temporada, Bottas explicou ao Express Sport mais recentemente que “ainda não houve negociações” com a Sauber para uma renovação, mas que há um acordo para iniciar este processo nos primeiros meses de 2024. “Concordamos em falar no próximo ano. Diria que no primeiro trimestre do próximo ano para finalizar as coisas e garantir que estamos todos de acordo”.

Com vários pilotos sem certezas quanto ao seu futuro além de 2024, Bottas considera que “estamos a viver tempos interessantes na F1. Há muitos pilotos sem contrato, por isso vai ser muito interessante seguir a forma como as coisas se vão desenrolar”. Mas reforça que o seu “objetivo é claro”. O finlandês “gostaria de fazer parte do projeto Audi, por isso é esse o meu objetivo e vamos descobrir no próximo ano o que vai acontecer”.

Foto: Martin TRENKLER