F1, Valtteri Bottas: “Quando funciona, o carro não é nada mau” | AutoSport

A Alfa Romeo teve uma pré-época e altos e baixos. Em Barcelona, o novo C42 da Alfa Romeo teve muitos problemas de fiabilidade. No Bahrein os problemas pareciam resolvidos mas ainda assim o carro resolveu pregar algumas partidas aos mecânicos. Apesar disso, quando o carro rodou sem problemas, pareceu competitivo. A Alfa torna-se, assim, a maior interrogação na grelha atual. Valtteri Bottas admitiu que o carro tem potencial e que está a gostar cada vez mais da sua nova máquina… quando não fica parada em pista:

“Estarei mais confiante quando quando souber que todos os problemas estão entendidos e nos certificarmos de que não voltam a acontecer”, disse o finlandês após os testes. “Porque neste momento, a minha maior preocupação é fazer uma corrida completa. Tivemos vários tipos diferentes de problemas durante este teste, mas conseguimos resolvê-los e só esperamos que não surjam novos problemas. Em termos de desempenho, creio que a equipa deu um passo claro em relação ao ano passado. E isso é bom de ver. Não podemos dizer em pormenor, mas não estamos muito longe de onde devemos estar”.

“Quando funciona, o carro não é nada mau. Estou mesmo a começar a gostar do carro. Tanto com muita carga de combustível, como um pouca carga, pareceu-me decente. Temos uma direção clara sobre a afinação e do que ainda precisamos para extrair mais desempenho. Ainda assim, não é fácil, em geral, virar o carro rápido e suficientemente cedo nas curvas. Penso que é também uma característica dos novos pneus, eles são bastante fracos quando se trava e se curva, especialmente os pneus dianteiros.”