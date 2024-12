F1: Valtteri Bottas preocupado com o futuro da Sauber /Audi

Valtteri Bottas expressou a sua preocupação com o desenvolvimento do chassis da Sauber, numa altura em que a equipa se prepara para a entrada oficial da Audi na Fórmula 1 em 2026. Embora o investimento da Audi nas suas instalações de Neuburg prometa competitividade no desenvolvimento de unidades motrizes, Bottas receia que as operações de chassis da equipa sediada em Hinwil fiquem para trás.

A Sauber tem-se debatido com resultados medíocres e mudanças significativas na liderança, incluindo as saídas de Fred Vasseur e Jan Monchaux e a recente nomeação de Mattia Binotto. Bottas descreveu os últimos anos da equipa como uma “confusão”, mas notou uma estabilidade emergente.

A Sauber também enfrenta desafios em termos de recrutamento devido ao elevado custo de vida na Suíça, embora os recentes ajustamentos da F1 e da FIA ao limite orçamental possam ajudar a atenuar esta desvantagem. Bottas sublinhou que a dinâmica positiva é crucial para atrair os melhores talentos.

“Vai ser um grande desafio, é claro, e eles sabem disso”, previu Bottas, citado pela Motorsport Week. “A Audi sabe-o. Penso que se têm concentrado na unidade motriz há muito tempo, investiram muito, por isso podem fazer um bom trabalho, de certeza. Mas todas as outras equipas e fabricantes de motores estão no desporto há muito, muito tempo. Mas [a Audi tem] os recursos, o potencial. A minha maior preocupação é o chassis, que não é fabricado pela Audi, continua a ser fabricado pela Sauber. Por isso, o chassis precisa definitivamente de ser melhorado.”

“Muitas pessoas foram despedidas, muitas pessoas entraram em funções diferentes, por isso tem havido muita rotação e para encontrar essa estabilidade, a forma como a equipa tem sido estruturada, tem levado tempo. Agora está finalmente a começar a ganhar forma, mas inicialmente foi uma grande confusão, com pessoas a sair e a entrar.”

O problema dos custos mais elevados para viver na Suíça, onde a Sauber estar sediada também tem criado dores de cabeça, com a F1 e a FIA a concederam uma alteração no limite orçamental para compensar as desvantagens. Bottas congratulou-se com esta medida, mas salientou que criar uma dinâmica positiva dentro da equipa é igualmente crucial para atrair as pessoas certas.

“Espero que eles encontrem uma solução”, disse ele. “E acho que as últimas modificações nas regras de limite orçamentário para diferentes países vão ajudar um pouco a Sauber. Mas, sim, se eles conseguirem algum impulso positivo, então as pessoas estarão mais interessadas em juntar-se a eles. Mas, de momento, tem sido um início difícil para a marca.”