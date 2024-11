F1: Valtteri Bottas poderá regressar à Mercedes… como conselheiro

“O que me foi dito na pista é que parece que ele [Bottas] vai regressar à Mercedes e ser um espécie de conselheiro de Toto. Valtteri tem experiência e história com eles e o seu regresso à Mercedes faria todo o sentido do mundo. Toto valoriza muito a sua experiência e acredita no que ele pode acrescentar à equipa”, explicou o brasileiro de 53 anos. “Não se esqueçam que o Jerome d’Ambrosio foi para a Ferrari, por isso, há espaço para o Bottas. Não tenho a certeza se o seu papel será semelhante, mas acho que ele estará lá”, disse Fittipaldi ao podcast Pelas Pistas.

Bottas poderá regressar à Mercedes e os rumores apontam para que o finlandês volte para assumir o papel de terceiro piloto. No entanto, o antigo piloto de F1 Christian Fittipaldi sugere que Bottas poderá assumir um papel de conselheiro do chefe da Mercedes, Toto Wolff, em 2025, preenchendo uma lacuna deixada por Jerome d’Ambrosio, que se mudou para a Ferrari.

Há rumores de que Valtteri Bottas, cujo contrato com a Sauber não foi renovado para 2024, regressará à Mercedes, onde foi colega de equipa de Lewis Hamilton até 2021. No entanto, poderá não ser para o cargo que tem sido referido.

