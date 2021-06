F1, Valtteri Bottas: “Pelo menos aqui é claro: A Red Bull é mais rápida” | AutoSport

Valtteri Bottas cometeu um grande erro que condicionou todo o seu fim de semana com o pião que fez no pitlane, sendo penalizado por isso. Partiu de quinto, terminou em terceiro, fez o melhor que poderia em condições normais. Ficou preso atrás de Sergio Perez e Lando Norris no início da corrida, e desde logo fora da luta pela liderança. No final, foi bem pressionado por Sergio Pérez: “Na verdade, foi muito pouco tempo, porque eu estava bastante afastado dele até à última volta. Consegui vê-lo nos espelhos e iniciar a última volta ele tinha 1,5s mas no final da volta ele estava meio segundo por isso sim, mas não se pode realmente ultrapassar aqui no Setor 2 e 3, por isso uma vez que me libertei do Setor 1 sem erros, com os desgastados pneus que tinha, eu sabia que devia conseguir. De resto, penso que, como equipa, fizemos um bom trabalho para chegar à frente dele. Eles tiveram uma paragem lenta, e nós fomos bastante reativos, parando nesse momento, apesar de não estarmos a planear parar tão cedo. Portanto, isso foi bom. Pelo menos tirámos alguns pontos deles”, começou por dizer o finlandês que foi lento a passar Daniel Ricciardo: “Os meus pneus estavam acabados. Tivemos uma corrida de uma paragem e penso que o nosso andamento com o pneu duro foi talvez um pouco menos do que esperávamos. Havia muitos carros a lutar na frente de um comboio DRS e é difícil chegar perto. Eu estava a tentar tudo o que podia, mas foi um progresso lento a passar por eles. Mas sim, mesmo assim, apenas feliz por termos conseguido manter-nos à frente de Pérez”, disse Bottas, que concorda com Lewis Hamilton sobre o que falta ao carro neste momento: “Penso que é realmente claro que, pelo menos nesta pista, a Red Bull é mais rápida. Definitivamente, posso sentir que são mais rápidos em reta. Penso que eles têm um pacote um pouco mais eficiente no geral, por isso, sim, temos trabalho a fazer”.