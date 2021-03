F1, Valtteri Bottas: “O objetivo é chegar ao fim do ano e saber que dei tudo o que tinha, 100%”

Valtteri Bottas disse que se calhar tem de ser mais egoísta, se quiser ter uma hipótese de ser Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2021. A Mercedes, depois do que passou em 2016, não podia ter escolhido melhor piloto para secundar Lewis Hamilton. Bottas é um bom piloto, mas num conjunto de um campeonato, fica longe de sequer, poder bater o pé ao seu colega de equipa, e por isso as coisas têm sido pacíficas na Mercedes. Até aqui, desde que chegou à Mercedes em 2017, Bottas venceu nove corridas e fez a pole position 16 vezes, sem nunca ter conseguido levar a luta pelo título muito longe.

Quando lhe perguntaram como poderá abordar a época de 2021: “O meu objetivo é chegar ao fim do ano e poder dizer que dei tudo o que tinha, 100%”, que fiz tudo o que pude para chegar ao título. Este é o objetivo final para este ano. Vou exigir tanto quanto sentir que preciso para ter o que preciso e talvez possa ser um pouco mais egoísta”, disse. Bottas.

E o que ele quer dizer com isto? Que sabe ter a sua lado um super-piloto, muito difícil de bater, muito menos num campeonato, e que se fizer tudo o que está ao seu alcance, fica de consciência tranquila.

É o que Bottas pode fazer. Provavelmente, neste momento, só há um piloto na grelha capaz de se bater metro a metro com Lewis Hamilton, com carros de competitividade semelhante. Há outros que não ficam longe, como Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, e se tiver uma época normal, Sebastian Vettel. Todos os outros, uns mais do que outro, claro, estariam longe desta luta. Portanto, Bottas, sabe que tem de dar o máximo, mesmo que esse máximo nunca vá chegar para ficar, sequer perto de Hamilton. Mas esse máximo até aqui tem-lhe valido estar cinco anos na Mercedes. Vamos ver se será o último: “Mais dececionante do que perder para o Lewis seria olhar para trás e perceber que deveria ter colocado mais esforço. Não quero deixar nenhum ‘se’ ou ‘e se’ depois deste ano. Esse é o objetivo. Se eu der tudo o que tenho, se eu me maximizar e às pessoas à minha volta e der tudo o que tenho, então não há arrependimentos”.