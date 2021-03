F1, Valtteri Bottas: “O carro ainda não está bem definido em termos de desempenho, mas estará” 

Bottas tem este ano pela frente uma temporada decisiva, já que depois do que George Russell fez o ano passado no Bahrein, a sua sombra vai pairar, e Bottas vai precisar de fazer mais do que tem feito nos últimos anos, pois a Mercedes sabe agora que tem um jovem pronto a tomar do lugar do finlandês, sem perda de competitividade. Frio, forte psicologicamente, Bottas tem fraquejado em pista, mas já mostrou, que num dia bom, é capaz de ser muito forte. Terá é que fazê-lo muito mais vezes. Nos testes, apesar de aceitar que a Mercedes tem trabalho para fazer, está confiante que este será feito rapidamente: “Globalmente, fizemos testes de boa qualidade. Ainda não estou inteiramente confortável com o carro, mas avançámos e melhorámos ao longo dos dias. Ainda há mais trabalho a fazer, mas recolhemos muitos dados nos testes e tivemos tempo para os analisar estas duas semanas o que nos ajudou a tornar o carro mais rápido antes da primeira corrida. Agora, vamos ver.

O tempo foi limitado com as recentes mudanças, mas a nossa recuperação desde o primeiro dia de testes foi muito boa. Acredito absolutamente que o carro e a equipa têm o potencial para lutar pelo título. Penso que o pacote ainda não está bem definido em termos de desempenho, mas não tenho dúvidas de que estará. Sinto-me como se já tivesse tido tempo suficiente no carro, realizando pequenas e longas séries de voltas, e sinto-me realmente confortável e confiante.

Do meu lado, estou pronto e, como equipa, estaremos prontos”.