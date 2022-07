F1, Valtteri Bottas: “Nunca pensei dizer isto, mas tenho um contrato!” | AutoSport

Com o anúncio do final de carreira de Sebastian Vettel, começa a dança das cadeiras na Fórmula 1 e surgem os primeiros nomes para ocupar o lugar do quatro vezes campeão do mundo. Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Oscar Pastri, Felipe Drugovich, Fernando Alonso, e muitos outros pilotos já foram associados à equipa dirigida pelo bilionário Lawrence Stroll.

Quando questionados na conferência de imprensa por David Croft, da Sky Sports F1, se o lugar disponível na Aston Martin lhes proporciona um interesse em especial, os pilotos não pareceram muito entusiasmados com a hipótese de mudar de ares, assumindo-se felizes nas atuais equipas que representam.

O piloto da Williams, Alexander Albon, elogiou a equipa britânica, mas diz que o seu foco está na Williams: “Obviamente, Aston Martin, eles são uma grande equipa. Estão claramente a expandir-se também como uma equipa. Mas o foco neste momento tem de ser este ano. E vamos deixar as coisas assim”.

Já Esteban Ocon, ex-piloto da organização entre 2017 e 2018 (Force India/Racing Point) admite que conhece bem a equipa, mas não pareceu minimamente interessado com a mudança de ares: “Estou bem onde estou, na Alpine neste momento, mas sim, conheço muito bem a equipa e sei do que eles são capazes”.

Kevin Magnussen, com contrato para o próximo ano, diz também estar feliz na Haas.

Porém, a melhor resposta foi a de Valtteri Bottas: “Nunca acreditei poder dizer isto, mas tenho um contrato! Estou bem”, disse o finlandês de forma irónica, fazendo alusão aos seus constantes contratos de apenas um ano na Mercedes.

Atualmente, Valtteri Bottas tem contrato com a Alfa Romeo até ao final de 2024.

Eduardo Moreira